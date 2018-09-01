Kremlin'den Zaharçenko'nun ölümüne provokasyon tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko'nun bombalı saldırı sonucunda öldürülmesinin bir provokasyon olduğunu söyledi. Rus haber ajanslarının geçtiği habere göre Peskov, Zaharçenko'nun ölümünün "bölgede şiddetli bir gerilime yola açacağını" ifade etti. Peskov, saldırının Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları durdurmak için Minsk'te imzalanan anlaşmanın altını oyduğunu ifade etti. Duma Başkanı Viyaçeslav Volodin de saldırının Minsk anlaşmasını anlamsız hale getirdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, söz konusu gelişmenin, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya arasındaki "Normandiya formatı" olarak bilinen görüşmeler üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi. Lavrov, "Avrupalı ortaklarımızın birçoğunun arzu ettiği üzere Normandiya formatında görüşmelerin yapılması mümkün değil" dedi. Lavrov, olayı "incelenmesi gereken ciddi bir durum" olarak nitelendirdi.

42 yaşındaki Aleksander Zaharçenko, Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden ve "Donetsk Halk Cumhuriyeti" olarak adlandırılan yönetimin lideriydi. Zaharçenko, Donetsk'in merkezindeki bir kafede Cuma günü düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.