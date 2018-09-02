Kremlin’in Emeklilik Reform Planına Yönelik Protestolar Sürüyor

Rusya’da devletin emeklilik maaşı ödeme yaşını yükseltmesi planına yönelik protestolar devam ediyor.

Binlerce kişi Komünist Parti tarafından organize edilen büyük bir gösteri için Moskova’nın merkezinde toplandı. Adil Bir Rusya Partisi de yine Moskova’da ayrı bir gösteri düzenledi. Bu gösteriye yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Gösteriler başkent Moskova’yla sınırlı kalmadı. Aralarında ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki Simferopol, Omsk, Barnaul ve Siberya’daki Novosibirsk’in de bulunduğu en az 12 şehirde daha protestolar düzenlendi.

Plan Haziran ayında açıklanmasının ve parlamentonun alt kanadından geçmesinin ardından ülkede muhalif seslerle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in destek oranı o tarihten bu yana belirgin şekilde düştü.

Geçen hafta beklenmedik şekilde televizyondan ulusa seslenen Putin, plana göre 63 yaş olan kadınların emekli maaşı alma yaşının yalnızca 60 olacağını söyledi. Rusya’da şu an kadınların emekli maaşı alma yaşı 55.

Erkeklerin 60 olan emekli maaşı alma yaşının 65’e çekilmesindeyse değişiklik yapılmadı.

Kamuoyu İçin Fon adlı kuruluşun haftalık araştırmasında Ağustos ayı ortasında Putin’e destek verenlerin oranı yüzde 61 oldu. Bu oran yeni emeklilk planı açıklanmadan önce yüzde 75’ti.

