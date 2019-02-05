HABER

Kreş açılışını Karalar ve Akay birlikte gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kreşi Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay tarafından birlikte gerçekleştirildi.

Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kreşi Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay tarafından birlikte gerçekleştirildi.
Seyhan ilçesinin en büyük mahallesi olan Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kreşin açılışı için tören düzenlendi. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, çok yurttaş ve partili katıldı. Tören alanına 'Halkçı Başkan' sloganları ve büyük bir coşkuyla giren Başkan Zeydan Karalar, Adana'yı Türkiye değil bir dünya markası yapacaklarını söyledi. Başkan Karalar, Seyhan'da değişimin ve dönüşümün kendilerine nasip olduğunu, Adana'da da değişim ve dönüşümü başlatacaklarını ifade etti. Yeşilyurt Mahallesine böylesine güzel bir kreş kazandıklarını ve 5 yılda mahalleye yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Karalar, Biz halkımıza hizmet ettikçe mutlu oluyoruz. Tüm bu hizmetler halkımızın mutluluğu içindir. Biz Atatürk'ü kendine şiar edinmiş kişileriz. Ulu Önder Atatürk halkına hiç yalan söylemedi, ben de sizlere yalan söylemedim. Ne söz verdiysek yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına oturduğumuz gün Seyhan'da başlattığımız değişim ve dönüşümü tüm Adana'da başlatacağız. Adana'yı Türkiye değil bir dünya markası haline getireceğiz. Sizlere buradan bunun sözünü veriyorum dedi.
Başkan Zeydan Karalar'ın hizmet süresi boyunca Seyhan'da akıllara kazınacak hizmetler ürettiğini ifade eden Akif Kemal Akay da, Burada başlayan hizmetler Adana geneline yayılacak. Çok başarılı çalışmalara imza atan Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın şansı olacak diye konuştu.

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
İTÜ ile Avrupa'nın 8 üniversitesi arasında iş birliğiİTÜ ile Avrupa'nın 8 üniversitesi arasında iş birliği
Kanseri yenen ünlü oyuncudan hastalara tavsiyeKanseri yenen ünlü oyuncudan hastalara tavsiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! Adliyedeki zanlılara ekmek arası uyuşturucu

'Pes' dedirten olay! Zanlılara ekmek arası uyuşturucu

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

İstanbul'da köpeğe tecavüz etmek isteyen kağıt toplayıcısını mahalleli tekme tokat dövdü

Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Seçim günü 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın

Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.