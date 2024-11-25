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Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı: "Kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür!"

25.11.2024 16:39
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Belediye kreşlerinin kapatılacağı iddiası günün tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığının okul açma ya da kapatma yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Bakan Kurum ayrıca CHP'ye tepki göstererek "Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı: "Kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdiği iddiası yalanlanmıştı. Bakan Murat Kurum da iddiayla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın okul açma ya da kapatma yetkisinin bulunmadığının altını çizdi.

"BAKANLIĞIMIZIN OKUL AÇMA KAPATMA YETKİSİ YOK"

Bakan Kurum, “Cumhuriyet Halk Partisi ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyon trajikomiktir" diyerek şu mesajı paylaştı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir.

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"AYM'YE GÖTÜREN VE İPTAL ETTİREN CHP"

Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüren ve iptal ettiren CHP’dir. Buna rağmen, CHP’nin, AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür.

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"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRAMAYACAK"

Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin başvurusu üzerine aldığı “Belediyeler anaokulu açamaz.” kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır.

Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum kreş
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