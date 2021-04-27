Kreş öğretmeni, komşusu olan yaşlı kadını bilezikleri için yaktı

Olay Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. aynı apartmanda kaldığı komşusu 71 yaşındaki Gülcemal Ç., kolundaki bilezikleri gasbetti. Gözde A. daha sonra yaşlı kadını boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Gözde A., Gülcemal Ç.'yi yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Gözde A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gözde A. tutuklandı. Durumu ağır olan Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi gören Gülcemal Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

