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Kreş öğretmenine 7 ay 15 gün hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

Adana'da öğrencisi 2,5 yaşındaki kız çocuğunu darbettiği iddia edilen özel bir kreşte görevli öğretmen Mehtap İnce'nin 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, 3 kreş görevlisinin ise beraatine karar verildi

Adana'da 2,5 yaşındaki kız çocuğunu darbettiği ileri sürülen özel bir kreşte görevli öğretmen Mehtap İnce'nin 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması, 3 kreş görevlisinin ise beraati kararlaştırıldı.

Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına müştekiler, kreş görevlisi tutuksuz sanıklar E.K, S.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan kreş öğretmeni Mehtap İnce ve kreş görevlisi E. E. mahkemeye gelmedi.

Kreşte şiddet gördüğü iddia edilen kız çocuğu D.E.S.'nin müşteki anne ve babası sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Haklarındaki iddialar hatırlatılarak son savunmaları alınan sanıklar E.K, S.D. suçsuz olduklarını, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanıklar E.K, S.D. ve E.E'nin ''atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı'' gerekçesiyle beraatlerine, kreş öğretmeni sanık Mehtap İnce'nin ise ''kendini savunamayacak kız çocuğunu kasten yaralama'' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

- Olay

Nazan Akça ve İbrahim Subaşı çifti 25 Ocak’ta kreşten alıp eve getirdikleri kızlarının sırtında tırnak ve darp izleri görünce çocuklarını hastaneye götürüp rapor aldıktan sonra polise şikayette bulundu.

Başlatılan soruşturma üzerine kreş öğretmeni Mehtap İnce hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Yargılama aşamasında kreş görevlileri E.K, S.D. ve E.E aleyhinde açılan dava, dana 6. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden mahkeme dosyasıyla birleştirildi.

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adana-kreş

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