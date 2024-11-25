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Kreş tartışması 'geri zekalı' tartışmasına döndü! Başarır ile Varank sosyal medyada birbirine girdi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.11.2024 22:08
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CHP ile AK Parti arasında başlayan kreş tartışması CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımı ile boyut değiştirdi. AK Partili Mustafa Varank'ın konu ile ilgili paylaşımına belgeleriyle cevap veren Başarır, Varank'a "Geri zekalı" dedi. Varank ise "Asgari düzeyde Türkçe okuyup anlama becerisi beklemek elbette beyhude. O kadar Türkçe özürlü ki 'geri zekalı'nın nasıl yazılacağını bile bilmiyor" diyerek cevap verdi.

Kreş tartışması 'geri zekalı' tartışmasına döndü! Başarır ile Varank sosyal medyada birbirine girdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen günlerde iktidarın CHP’li belediyelerin açtığı kreşleri kapatma girişiminde bulunduğunu söylemiş ve "Hadi gelin kapatın, hodri meydan. Bu uygulamanın sonuna kadar arkasında duracağız" demişti.

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"KREŞLERLE ALAKALI HİÇBİR İFADE YOK"

Özel'in bu açıklamaların ardından CHP ile AK Parti arasında kreş tartışması çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Daha kreş ile anaokulu arasındaki farkı bilmeyen bir genel başkansın. Aklın erer mi bilmiyorum ama tek tek yazayım; Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok. Kaldı ki, kreşler MEB'in yetkisinde bir alan da değil" dedi.

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"2007 YILINDA CHP İPTAL ETTİRMİŞ"

Varank açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"2007 yılında belediyelerin anaokulu açma yetkisini AYM'de CHP iptal ettirmiş. Sizin iptal ettirdiğiniz kanun maddesi nedeniyle MEB 2007 yılından beri hiçbir belediyeye anaokulu ruhsatı vermemiş. Başka isimler altında anaokulu açıp buraları MEB denetiminden kaçırmak istemenizin arkasında hangi ideolojik saplantınız var. İçerisinde kreş kapatma ifadesi geçmeyen, parti ayırt etmeksizin tüm belediyelere gönderilen bir yazı için "CHP'li belediyelere kreşleri kapatın dediler" diye alenen yalan söylemek altı okun hangi ilkesinde var? Yoksa mora boyayacağınız yeni okta mı?"

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"TWEET BU KADAR GERİ ZEKALI"

Varank'ın paylaşımını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise belgeleri paylaşarak "Tweet bu kadar, geri zekalı" ifadesini kullanıp sert bir cevap verdi.

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"O KADAR TÜRKÇE ÖZÜRLÜ Kİ GERİ ZEKALININ NASIL YAZILACAĞINI BİLE BİLMİYOR"

Başarır'ın bu yanıtına ise Varank yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karşılık verdi. Varank bahsi geçen paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Ayak röntgeni yayınlayıp, koridorlarda kabadayılık yapan bir ekipten asgari düzeyde Türkçe okuyup anlama becerisi beklemek elbette beyhude. Hakaret ederek netice alacağını zanneden bu ağzı bozuk anlama özürlü için tekrar yazayım: Kreşler ile alakalı bir durum yok. Kreş ya da başka bir isim altında anaokulu işletmeciliği yapılamaz. Anaokulu açmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsat almak gerekiyor.
Belediyeler ruhsat alamaz çünkü CHP ilgili kanun maddesini iptal ettirip yasak getirdi. Not: O kadar Türkçe özürlü ki "geri zekalı"nın nasıl yazılacağını bile bilmiyor"

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Ali Mahir Başarır Mustafa Varank CHP kreş ak parti
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