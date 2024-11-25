Kreş tartışmasında bakanlık devreye girdi: 81 ile yazı gönderildi! Karara CHP'den peş peşe tepkiler geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelere ve 81 ilin valiliklerine yazı göndererek belediyeler tarafından 'kreş' olarak açılan okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması ve yenilerinin açılmaması istenen bir yazı gönderdi. Bu karara CHP'den peş peşe tepkiler geldi.

BAKANLIK: BELEDİYELER UYARILSIN, YENİLERİNİ AÇMASINLAR

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Bununla birlikte valiliklerden belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne iletilen ve ekte sunulan yazılarında bahisle Bakanlıklarınca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği, bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine değinilerek yine konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 24.1.2007 tarihli ve 2005/95 Esas sayılı karar ile '5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının (b) bendinin "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ...' bölümünü Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir. İlgili yazı ekte gönderilmiş olup konunun İliniz dahilindeki belediyelere duyurulması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim."

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ: HALKA HİZMETTE YARIŞIN, HİZMETİ ENGELLEMEKTE DEĞİL!

Bakanlığın gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın karara tepki gösterdi. Günaydın, paylaşımında Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!" ifadelerine yer verdi.

Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler..

Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil! pic.twitter.com/eBmvFd5qK6 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 25, 2024

ÖZGÜR ÖZEL: SEN AÇMADIN DİYE 1000 TANE KREŞ AÇTIK, AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ, AÇACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nda gerçekleştirdiği konuşmada CHP'nin kreş ve öğrenci yurtları konularına çok önem verdiğini belirtirken CHP'li belediyelerin şu ana kadar 653 kreş açtığını söylemişti.

İstanbul'da belediyenin sıfır olan kreş sayısının 105'e çıktığını, Ankara'da 36 yeni kreş açıldığını ifade eden Özel, ülke genelinde CHP'li belediyelerin 74 öğrenci yurdu açtığını kaydeden Özel, bakanlığın yazısıyla ilgili şunları söylemişti:

Özel, "Yazı yazmış Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre'ye ve İçişleri'ne, İçişleri Bakanlığı da valiliklere. 'Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim, Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.' Hadi gelin, kapatın, hodri meydan bakalım, hadi gelin kapatın. Bir tane gariban insan olacak. Evde çocuğu süt içemeyecek. Alacak o çocuğu o kreşe verecek. Kendi gidecek, o çocuk kreşteyken ekmek parası kazanacak. 17 bin lira kocası alıyor. Kira 20 bin lira. Onun aldığı 17 bin lirayla belki geçim olacak. Sen o kreşi kapat, o çocuğu o kadına ver ondan sonra da dön, 'milli eğitim bizim işimiz' de. Açsaydın, sen her yere kreş açtın da biz yenisini mi açıyoruz? Açsaydın, açsaydın. Sen açmadın diye 1000 tane kreş açtık, açmaya devam ediyoruz, açacağız." diye konuştu.

Bu kreşlerde atanamayan öğretmenlerin de çalıştırıldığını ifade eden Özel, uygulamanın sonuna kadar arkasında duracaklarını sözlerine eklemişti.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: O KREŞLER ÇALIŞAN ANNE-BABALARIN KURTARICISI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alarak şunları kaydetmişti:

"En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmaya çalışan, okulları dahi temizlemeyi beceremeyen, evlatlarımıza bir öğün yemeği çok gören, tarikat sevdalısı zat şimdi de CHP'nin en çok önemsediği projesini engellemenin derdine düşmüş. Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP’li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. O kreşlerde çocuklar çok uygun fiyatlara eğitim alıyor. O kreşlerde çocuklarımız hijyenik ortamda en az bir öğün yemek yiyebiliyor."



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır