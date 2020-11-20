Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası okulların yeniden uzaktan eğitime geçmesi kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreş ve anaokullarındaki durumla ilgili olarak "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz." dedi.

MEB'DEN ANAOKULLARI VE KREŞLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan MEB, "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.



