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Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

20.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle kreş ve anaokullarının tatil olup olmayacağıyla ilgili olarak "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz." dedi. MEB'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası okulların yeniden uzaktan eğitime geçmesi kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreş ve anaokullarındaki durumla ilgili olarak "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz." dedi.

MEB'DEN ANAOKULLARI VE KREŞLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan MEB, "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 22 yorum
çalışan annelerin çocukları konusunda acil bir seyler yapılması lazım mağduriyet çok büyük
bakıcı tut
ne kadar saçma sapan şeyler yapıyorlar
Acele etmeyin haftaya felan söylersiniz nasıl olacağını..

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