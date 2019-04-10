HABER

Kreşe kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri kreşte çocuklar tarafından pastayla karşılandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri kreşte çocuklar tarafından pastayla karşılandı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kreşin idarecileri, 155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulundu.

İdareciler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine, kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını belirtti.

Polis ekipleri, daha sonra kreşteki çocuklar ve idarecilerle pasta keserek kutlama yaptı.

Asayiş Büro Amiri Adem Döndü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga ihbarında sürprizle karşılaştıklarını belirterek "Keşke tüm ihbarlar bu şekilde asılsız çıksa da olay yaşanmasa. Yönetici ve idareci arkadaşlara sürpriz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kreş müdürü Engin Yeşiltaş ise önceki yıllarda öğrenci ve çalışanlarıyla emniyete giderek Polis Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.

Bu yıl farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini dile getiren Yeşiltaş, bu kez kavga ihbarıyla polis ekiplerini kreşe çağırdıklarını ve sürpriz yaptıklarını kaydetti.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı öncülüğündeki astrofizikçiler, ilk kara delik fotoğrafını yayınladı.Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı öncülüğündeki astrofizikçiler, ilk kara delik fotoğrafını yayınladı.
Kamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildiKamyonette 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihbar kavga kreş Siverek Şanlıurfa Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.