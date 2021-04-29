Kreşler, anaokulları açılacak mı? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, anaokulu ve kreşlerin açılış tarihi hakkında alınan güncel kararların durumunu açıkladı. İşte, Bakan Soylu'dan anaokulu ve kreşler açılacak mı? sorusunun yanıtı...

ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇILACAK MI?

Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" diye konuştu. Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin de ilgili bakanlıkların bir değerlendirme ortaya koyacaklarını söyledi.

