Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Öğretmen tutuklandı

Düzce Karahacı Musa Mahallesi’nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel bir kreşte güvenlik kameralarına yansıyan olayda öğretmen Y.K., sınıfta oyun oynayan öğrencisi E.T.’yi (2) oynadığı alandan alarak bir anda yere oturttu ve darp etmeye başladı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuğa defalarca tokat atan öğretmenin o anları ise kreşin güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada kreşin salonundaki ekranda durumu fark eden diğer öğretmenler hemen sınıfa girerek öğretmeni durdurdular ve duruma tepki gösterdiler.

TUTUKLANDI

Çocuklarının darp edildiğini öğrenen baba Selçuk Taşlı ile eşi Tuba Taşlı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Gözaltına alınan öğretmen Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada öğretmen Y.K’nın çalışma olurunun iptal edildiği olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde, 04.02.2020 tarihinde meydana gelen oryantasyon sürecinde kreşte eğitim gören küçük çocuğun, kreş grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darp edilmesi hadisesi sonrasında, olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

(İHA)

