Kreşte çocuklara işkence! Mahkemenin cezası tepki topladı

Olay, 24 Temmuz'da Etimesgut ilçesindeki Eryaman'da bulunan özel kreşte meydana geldi. Hülya ve Eren Emre E. çiftinin çocukları N.O.E., eve geldiğinde öğretmeninin kendisine tokat attığını söyledi. Olayı araştıran Eren Emre E., İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılığa şikayette bulundu. Savcılık soruşturması sonunda öğretmen Nurdan Ş. hakkında, Ankara 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Tutuksuz yargılanan Nurdan Ş., mahkemedeki savunmasında suçunu kabul etti. Olay günü astım krizine girdiğini ileri süren Nurdan Ş., "İlaçlarımı o gün kullanmamıştım. Akabinde çocukların oyuncağı kafama geldi ve sonrasında çocuklar oyuncakları almak için didişirken onların bulunduğu yere doğru giderek anlık bir refleks gösterdim. Krize girdiğim bu zaman diliminde bir anlık refleks sonucu hafifçe N.O.'nun yanağına vurdum. Daha sonra bu hareketimden çok pişman olarak çocuğa sarıldım" dedi.

3 BİN TL ADLİ PARA VE 'KINAMA' CEZASI



Lise mezunu olduğunu ve bu görev öncesinde 3 ay staj gördüğünü belirten Nurdan Ş.'nin, öğrenciye tokat atarken sınıftaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dava dosyasına girdi. Mahkeme, yargılama sonunda suçu sabit görülen sanık Nurdan Ş.'ye, 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.