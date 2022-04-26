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  4. Kreşte dehşete düşüren görüntüler! Çocuklara kötü davrandıkları anlar ortaya çıktı

Kreşte dehşete düşüren görüntüler! Çocuklara kötü davrandıkları anlar ortaya çıktı

26.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kreşte çocukların bakıcılar tarafından kötü muamele gördüğü ortaya çıktı. Bakıcıların çocukları itip kaktığı, zorla yemek yedirdiği görüntüler üzerine soruşturma başlatılırken iki bakıcının işine son verildiği öğrenildi.

Mersin'deki kreşten gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Bakıcılar G. E. ile Y. K.'nin çocuklara anormal davrandığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Çocukların ailelerinin şikayetçi olduğu bakıcıların işlerine son verildi.

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Olay, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi.

Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. (DHA)

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