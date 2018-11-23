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Kreşte kahreden görüntüler! Ağlayan çocuğa yaptıkları kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Ankara’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, çocuğu dakikalarca nefessiz bıraktı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, “Sustun mu” diye bağıran bakıcı yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.


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Anahtar Kelimeler:
kreş Ankara Etimesgut

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