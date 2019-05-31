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Kreşte şiddet iddiasına "jet" soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Mersin'de, 3 yaşındaki oğullarının özel kreşteki ilk gününde şiddet gördüğünü iddia eden ailenin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine başvurması üzerine aynı gün için ilgili bakanlıktan müfettiş görevlendirilerek soruşturma açıldı - Baba Hüseyin I: - "Kamera kayıtlarının incelenmesini istedik. Görüntüler açıldı. Kendisi de 8 aylık hamile olan öğretmen, ilk günden çocuğumuzu masanın köşesine sıkıştırıyor, şiddet uyguluyor. Bunlar kameralarca tespit edildi" - "CİMER'e başvurumuzu yaptığımızda aynı gün konuyla ilgili müfettiş atandığına dair tarafımıza bilgilendirme yapıldı. Sonraki süreç tamamen hızlandı"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de, özel kreşe gönderdikleri 3 yaşındaki oğullarının şiddet gördüğünü iddia eden ailenin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikayet başvurusu üzerine aynı gün müfettiş görevlendirilerek aileye destek sağlandı.

Hüseyin ve Betül Güneş I. çifti, 3 yaşındaki oğulları O.A.I'yı merkez Yenişehir ilçesindeki özel kreşe kayıt ettirdi.

Kreşten, çocuklarının ağladığı gerekçesiyle aranan aile, oğullarının burnundan kan aktığını fark edince şiddet görmüş olabileceği ihtimaliyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.

İncelemede çocuğun şiddete uğradığı tespit edilerek doktorlar tarafından hastane polisinden tutanak tutması istendi.

Aile, bunun üzerine hem polise başvurarak kreşten ve şiddet uyguladığı ileri sürülen kreş öğretmeni E.P'den şikayetçi oldu hem de CİMER aracılığıyla yardım istedi.

CİMER başvurusunun ardından aynı gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca müfettiş görevlendirilerek soruşturma açıldı.

Savcılık tarafından da başlatılan soruşturma kapsamında da şirket yetkilisi A.A. ve öğretmen E.P'nin ifadesi alındı.

- "Hamile öğretmen özür diledi"

Baba Hüseyin I, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, oğlunun kreşe başladığı ilk gün yaşandığını söyledi.

Öğle saatlerinde aradıklarını, oğlunun çok ağladığını ve ailesini istediği söyleyerek kreşten almasını istediklerini belirten Hüseyin I, "Kreşe gidip kucağıma aldığımda oğlumun burnunun kanadığını gördüm. Yüzünde ve kulağında morluklar vardı. Bunlar hastanenin darp raporlarında kayda girdi. Çocuğu eve götürdüğümüzde üzerini değişirken kollarında tırnak izleri vardı." ifadelerini kullandı.

Darp raporunun ardından kreşi arayarak durumu sorduklarını anlatan Hüseyin I, şöyle devam etti:

"Kamera kayıtlarının incelenmesini istedik. Görüntüler açıldı. Kendisi de 8 aylık hamile olan öğretmen, ilk günden çocuğumuzu masanın köşesine sıkıştırıyor, şiddet uyguluyor. Bunlar kameralarca tespit edildi. Öğretmenle birebir görüştük. Kayıtlar ortaya çıkmadan önce çocuğun abarttığını savundu. Biz akranlarıyla aralarında itiş kakış olabileceğini de düşündük.

Kayıtlar ortaya çıktıktan sonra izlediğimiz odaya öğretmen ağlayarak girdi. Defalarca özür diledi ama bir çocuğa yapılan bu tarz istismar, şiddet affedilebilecek bir konu değil. Sonradan itiraf etti hatta sonradan kayıtlarda olmayan ağzını kapatıp nefes kesme gibi şiddet uyguladığını itiraf etti. Çocuğumuz şu an pedagoga gidiyor. Orada da öğretmen denildiği an kendisi de istemsizce ağzını kapatıyor."

- "Öğretmenin işine son verildi"

Hüseyin I, CİMER'e başvuruları üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin kısa zamanda kendileriyle temas kurduğunu anlattı.

Baba Hüseyin I, şunları dile getirdi:

"CİMER'e başvurumuzu yaptığımızda aynı gün konuyla ilgili müfettiş atandığına dair tarafımıza bilgilendirme yapıldı. Sonraki süreç tamamen hızlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kreşe bir müfettiş atandı. Onun raporunu bekliyoruz. Bu konuda Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de destek verdi ve bir avukat atadılar."

Kreşin, öğretmenin işine son vererek konuyla ilgili yazılı bildirim yaptığını, sorumsuz davranan herkesin ceza almasını istediklerini belirten baba Hüseyin I, eşinin çocuğuyla ilgilenmek için iş hayatını askıya almak zorunda kaldığını kaydetti.

- Kreş yetkilileri, şiddet iddialarını kabul etmedi

Kreş sorumlusu A.A. ise öğretmen E.P'nin işine son verildiğini doğrulayarak, "Kamerada herhangi bir darp olayı yok. Görevini ihmal ettiğini düşündüğüm nedenlerden dolayı işine son verdim. Bunlardan biri kurumda sakız çiğnemek yasak, bunu yapıyordu. Bir de uygunsuz davrandığını gördüm. Darp olayını kabul ettiğim için değil. Bu konuda adli mercilere ifade de verdik." diye konuştu.

A.A, çocuğun kendilerine teslim edildiğinde burnunda yara, vücudunda morarma ve çizikler bulunduğuna dair ellerinde belge olduğunu öne sürdü.

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CİMER jet soruşturma kreş Mersin şiddet şikayet

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