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Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, solunumu durarak hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, solunumu durarak hayatını kaybetti. Kreşteki öğretmenin, kucağına aldığı bebekle koşarak yola çıkıp, yoldan geçen ambulansa bebeği teslim etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çifti, üçüncü bebekleri Melisa Tuana'yı Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki kreşe teslim etti. Saat 14.00 sıralarında yemek yedirilen bebek, uykusu gelince, kreş çalışanları tarafından dinlenme salonundaki yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı. Öğretmen, kollarındaki hareketsiz duran bebeği alıp kreşten koşarak yola çıktı ve o sırada başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenip hastaneye koşan özel bir şirkette çalışan anne Melike Memiş ile bir mobilyacıda çalışan baba İbrahim Memiş, acı haberle gözyaşına boğuldu. Fenalaşan anne Melike Memiş'e aynı hastanede müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana öldüKreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana öldü
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