Kreşteki görüntülere takipsizlik kararı (ARŞİV)

SİVAS, (DHA)- SİVAS'taki bir kreşte görevli öğretmenin uyutmaya çalıştığı çocukların yastık ve emziklerini tuvalet girişine atıp tekrar ağzına verdiği görüntülerle ilgili yapılan suç duyurusuna Cumhuriyet Savcılığı, yaralama ve kötü muamele kastı bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Aile, avukatları aracılığıyla itirazda bulundu.

Kent merkezindeki bir kreşte 2017 yılı nisan ayında 'kreş ablası' F.K.'nin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, öğretmen K.K.'nin 4,5 yaşındaki A.Y.'ye uyguladığı şiddet içerikli görüntülere ulaşan öğretmen baba D.Y. ile anne Z.Y., avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin eline tesadüfen geçen görüntülerde kreş öğretmeni K.K., erkek çocuğu A.Y.'yi uyuması için yatağına yatırırken, yastık, battaniyesi ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı görüldü. Daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına sokan K.K.'nin, tuvaletten çıkan başka bir çocuğa da yastıkla vurduğu görüldü. K.K.'nin görüntüyü çeken sınıf ablasına bir ara, "Bunlar ya internete düşerse" diye uyarıda bulunduğu da kayıtlara yansıdı.