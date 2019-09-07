Krikoyla kurtarılan hayat

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, otomobil sürücü Ayşe Saban (28) önce bisikletli bir kişiye ardından da refüjden karşı şeride geçmek isteyen elektrikli triportöre çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan triportör sürücüsü Nuri Kaplan (55) karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Bölgedeki bir oto tamircisi, yaralı Kaplan'ı, krikoyla aracın altından çıkardı.

Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde sağlık personeli olan Ayşe Saban, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Kureriç'i (22) görüp aniden frene basınca, direksiyon kontrolünü kaybetti. Saban bisikletli Kureriç'e, ardından da refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen Nuri Kaplan yönetimindeki elektrikli triportöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Savrulan triportör sürücüsü Kaplan ise karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında kaldı. Kaplan, otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KRİKOYLA KURTARDI

Kazanın ardından cadde üzerindeki oto tamircisi Fatih Kılıçtan, iş yerindeki krikoyu alarak otomobilin altında kalan Nuri Kaplan'ı kurtarmak için aracı kaldırdı. Kaplan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazanın ardından camdan fırlayan Ayşe Saban'a da ilk müdahaleyi yine çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için araç trafiğini durdurdu.

Nuri Kaplan, Ayşe Saban ve bisiklet sürücüsü Murat Kureriç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tamirci Fatih Kılıçtan, "Çarpmanın şiddetiyle büyük bir gürültü oldu. İş yerinin dışına çıktım. Yaralının otomobil altında kaldığını görünce, hiç düşünmeden krikoyla aracı kaldırıp sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardım. Krikoyla birinin hayatını kurtaracağım hiç aklıma gelmemişti" dedi.

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