Krill yağı faydaları nelerdir? Krill yağı ne işe yarar? Krill yağı kullanımı

Çeşitli ot ve bitkilerin yanı sıra bazı deniz ürünleri de insanın yaşam süreci boyunca ihtiyaç duyabileceği çeşitli mineralleri ve vitaminleri içerir. Bu mineraller ve vitaminlerin çoğunu insan vücudu kendi kendine üretebilirken, bazılarını dışarıdan besin yolu ile almak gerekebilir. Omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin olan krill yağı da besin yoluyla alınabilen ve yine doğada bulunan ürünlerden elde edilebilen faydalı bir üründür

Krill yağı nedir?

Adı çok bilinmese de krill yağı, euphausia superba adı verilen küçük bir deniz canlısından elde edilen bir yağ türüdür. Özellikle çocuklar için çok faydalı olduğu kabul edilen balık yağına bir alternatif olarak da bilinmektedir. İki yağ da omega 3 yağ asidi bulunan DHA (Dokosaheksaeonik asit) ve EPA (eikosapentaeonik asit) içerir ama krill yağında yer alan omega 3 yağ asitleri balık yağından daha yüksek biyo yararlanıma ve vücudun emilin oranına sahiptir.

Krill yağının her yaştan insanın vücuduna sağladığı çeşitli faydalar bulunur. Ancak her ne kadar yararları ile bilinse de krill yağı da mutlaka doktor kontrolü ile alınmalı ve vücudun gereksinim duyduğu miktarlardan daha fazla dozda tüketmemeye dikkat edilmelidir.

Krill yağı ne işe yarar?

Krill yağı faydaları ile bilinir ve işe yaradığı birçok farklı alan bulunur. Faydalarının başında ise güçlü bir antioksidan olma özelliği gelir.

Hastalıklardan korunmak için vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. Deniz canlısından elde edilen krill yağı da bağışıklığı koruyarak vücudu olası hastalıklara karşı daha güçlü kılar.

Ayrıca kalp sorunlarına, kolesterol problemlerine de iyi gelen krill yağı, bol miktarda A vitamini ve E vitamini ile çeşitli mineraller de içerir. Özellikle çocuklar için önerilen ve düzenli kullanılması gerektiği bilinen balık yağından daha güçlü bir bileşene sahiptir.

Krill yağı faydaları nelerdir?

Karidese benzetilen küçük bir deniz canlısı sayesinde üretilebilen krill yağı, çok güçlü bir antioksidandır. Sadece bu özelliğiyle bile birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinir. Ayrıca bir hastalık oluşmadan önceki süreçte de vücudu olası olumsuz etkilerden korunacak güce ulaştırır. Bu ve benzeri nedenlerle son derece önemsenen krill yağının en bilinen bazı faydaları şunlardır:

Güçlü bir antioksidandır.

Kalp sağlığını destekler.

Stresi azaltıcı etkisi vardır.

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde de faydalı olduğu bilinir.

Yüksek oranda A vitamini içerir.

Vücudun ihtiyaç duyduğu E vitamini oranına sahiptir.

Çok faydalı olarak bilinmesine rağmen çeşitli durumlara bağlı olarak bazı yan etkilere ya da olumsuz sonuçlara da neden olabilir. Bu yüzden mutlaka doktora danışılarak kullanılmalı ve bilinçsizce tüketilmemelidir. Olası bir yan etkiye karşı görülebilecek en bilinen krill yağı zararlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Mide bulantısı

Dışkılama sorunları

Alerjik reaksiyonlar

Mide yanması

Bağırsak sorunları

Kanamalar

Karın ağrıları

Sindirim sorunları

İshal

Krill yağı nasıl kullanılır?

Krill yağı her şeyden önce bilinçli ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. En çok da risk taşıdığı için kronik hastalığı bulunan kişiler, yaşı ilerlemiş olanlar, bir hastalığın tedavi sürecinde olan kişiler, ağır ilaçlar kullananlar, alerjik reaksiyonu bulunanlar ve hamile kadınlar ile emziren anneler dikkatli olmalıdır.

Genel olarak eczanelerde de satılan krill yağı daha çok kapsül ya da sıvı formunda üretilir. Yağ kapsülleri günlük dozlar şeklinde satın alınabilir. Bir yemek ile birlikte alınması tavsiye edilmesinin nedeni de bazı kapsüllerin mide sorunlarına yol açabilme ihtimali taşımasıdır.

Omega 3 krill yağının en etkin bileşenidir. Bu nedenle hafıza soruları yaşayan kişiler için de önerilir. Doktor onayı varsa yine kapsül olarak ve yemekler ile birlikte doktorun verdiği dozlarda tüketilmesi uygun görülebilir. Deniz ürünlerine alerji durumu yoksa kişinin uzman doktorlarca değerlendirilen duruma göre önerilebilir.

Düzenli kullanım sonrasında krill yağı etkisini göstermeye başlar. Uzman bir doktorun tavsiyesi ve verdiği tüketim miktarı programına uyularak tüketilebilir. Ayrıca sadece takviye olarak da önerilebilen krill yağı, sadece doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Çünkü diğer besinler ve takviyeler gibi krill yağı da çeşitli sorunlara neden olabilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.