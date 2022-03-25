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Kripto Bağış Toplayan Ukrayna NFT’lerini Satışa Çıkarıyor

25.03.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova’nın işgali sonrası mali destek toplamak için kripto para bağışı da kabul eden Ukrayna, elindeki NFT’lerden bazılarını açık arttırmaya çıkarıyor

Kripto Bağış Toplayan Ukrayna NFT’lerini Satışa Çıkarıyor

Ukrayna, NFT (non-fungible token) koleksiyonunu, Moskova’nın işgaline karşı savunmasını güçlendirmek için açık arttırmayla satışa çıkardı. Kiev, NFT’lerden önce kripto para bağışlarıyla 65 milyon dolar yardım toplamıştı.

NFT'ler, geçen yıl popülerlik kazanan bir tür kripto varlığı; genellikle kripto para birimleri ile satın alınıyor. NFT’ler, ‘bitcoin' teknolojisini kullanarak bir görüntü, video veya metin parçası gibi dijital bir dosyanın kime ait olduğunu kayıt altına alıyor.

'Meta Tarih: Savaş Müzesi' koleksiyonu, savaş uçaklarının silüetleri, haber bültenlerinin ekran görüntüleri ve bir patlamanın karikatürize görüntüsü gibi bir dizi dijital görüntüden oluşuyor. Koleksiyondaki her bir görüntü çatışmada farklı bir günü işaret ediyor.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Moskova'nın "özel askeri operasyon" diye adlandırdığı işgalini başlatmasından üç gün sonra ‘bitcoin’ ve ‘ether’ gibi kripto para birimlerinde bağış topladığını duyurmuştu.

Koleksiyonun internet sitesinde yer alan mesaja göre yeni NFT serisi, "dünyanın dört bir yanındaki dijital camiaya hakikati yaymak ve Ukrayna'ya destek için bağış toplamak" için hazırlandı.

Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alex Bornyakov bu ay Twitter'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın topladığı kripto bağışlarıyla şimdiye kadar ordusu için kurşun geçirmez yelek, kask, gıda ve ilaç gibi malzemeler satın aldığını söylemişti.

Ukrayna'nın NFT'leri başlangıçta 0.15 ether değerinde yani 475 doların biraz üzerinde olacak. Toplanan bağış, doğrudan Kiev'in dijital kripto portföyüne gidecek.

NFT satışlarındaki patlama, fiziken var olmayan ürünlere neden bu kadar çok para harcandığı konusunda şaşkınlık yaratıyor.

Yine de NFT son aylarda, belirli bir meseleye dair farkındalığı artırmak için popüler bir bağış toplama aracı haline geldi. Bağış yapmak için yeterli birikimi olmayanlar da kripto paralarını biraraya getirerek NFT almaya başladı.

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