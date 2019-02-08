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Kripto FETÖ/PDY şüphelisi askerler ve mahrem imamlar adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’ardışık arama’ ve ’kripto şifreleme’ yöntemlerini kullanarak haberleştiği öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kripto FETÖ/PDY şüphelisi askerler ve mahrem imamlar adliyede

Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’ardışık arama’ ve ’kripto şifreleme’ yöntemlerini kullanarak haberleştiği öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. gözaltına alınarak Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne götürülmüştü.
Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyedeki sorgusu sürüyor.

Kripto FETÖ/PDY şüphelisi askerler ve mahrem imamlar adliyede

Kripto FETÖ/PDY şüphelisi askerler ve mahrem imamlar adliyede

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