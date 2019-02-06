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Kripto FETÖ/PDY şüphelisi mühendisler adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 4 yüksek mühendis adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 4 yüksek mühendis adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. TUBİTAK’ta aktif olarak çalıştıkları tespit edilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara‘da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yüksek mühendis olarak görev yapan ve kendilerini gizledikleri ve kripto oldukları öğrenilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen ve halen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantıları olduğu tespit edilen şahısların götürüldükleri Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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