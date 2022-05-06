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Kripto para: ABD'ye göre geçen ayki büyük soygunun arkasında Kuzey Kore var

06.05.2022 03:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Hazine Bakanlığı, popüler video oyunu Axie Infinity'nin bağlı olduğu Ronin Network'ten geçen ay yüz milyonlarca milyon dolarlık kripto para çalanların, Kuzey Kore'nin desteklediği bilgisayar korsanları olduğunu açıkladı.

Kripto para: ABD'ye göre geçen ayki büyük soygunun arkasında Kuzey Kore var

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Hazine Bakanlığı, popüler video oyunu Axie Infinity'nin bağlı olduğu Ronin Network'ten geçen ay yüz milyonlarca milyon dolarlık kripto para çalanların, Kuzey Kore'nin desteklediği bilgisayar korsanları olduğunu açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının kullandığı kripto para hesabının, Kuzey Koreli hacker grupları Lazarus ve APT38 tarafından kontrol edildiği saptandı.

Ronin Network'ten yaklaşık 615 milyon dolarlık kripto para çalınmış, olay dünyanın en büyük ikinci kripto para soygunu olarak kayıtlara geçmişti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer programı nedeniyle yaptırım uyguladığı Kuzey Kore'nin uzun süredir kripto para borsalarını ve sitelerini hedef aldığı biliniyor.

BM: Kripto soygunlar büyük gelir kaynağı

BM'ye göre, ülkenin "kripto soygunları" nükleer ve balistik füze programları için de büyük bir gelir kaynağı.

Kuzey Kore'nin siber programını 1990'ların ortasından bu yana aktif şekilde kullandığı biliniyor.

ABD ordusunun geçen yıl yayımladığı bir raporda, ülkenin "Büro 121" adlı siber savaş biriminde 6 bin kişinin görev yaptığı; birimin Belearus, Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya dahil bir.çok ülkede faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden, ilk etapta Lazarus Grubu'nu kara listeye almasını ve grup üyelerinin mal varlıklarını dondurmasını istiyor.

Reuters haber ajansı, buna ilişkin bir karar tasarısının Çarşamba günü Konsey'e sunulduğunu bildirdi.

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Kripto para
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