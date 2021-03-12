Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi

Üsküdar’da bir şahıs kripto para alması yönünde tavsiyede bulunduğu kişinin kar etmesi üzerine, tehdit ve hakaret ederek pay istedi. Kar eden şahsın gönderdiği parayı yeterli bulmayıp tehdit ve hakaret savuran 5 kişi gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da L.A. isimli bir kişi, S.A. adında bir şahsın tavsiyesi üzerine 200 bin dolarlık kripto para aldı. İlk olarak zarar eden kripto para daha sonra ise 130 bin dolar kara geçti. Paranın kar etmesi üzerine L.A. kazancından 7 bin dolar S.A. isimli şahsa gönderdi. Bunun üzerine S.A. parayı az bularak 30 bin dolar daha göndermesine isteyip L.A.’ya konum atıp buluşmak istedi. Belirtilen konuma gelen L.A., burada araçta bulunan R.H. isimli şahsın silah göstererek tehdit etmesi üzerine araca bindi.

Tehdit altında 10 bin dolar daha gönderdi

Silahla tehdit eden şüpheliler L.A.’yı Ünalan’da bulunan bir işyerine getirerek, burada tehditler savurdu. Bunun üzerine L.A., tavsiyede bulunan S.A.’nın hesabına 10 bin dolar daha gönderdi. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, birkaç gün sonra L.A.’nın evine giderek tehdit ve hakaretlerde bulunarak daha çok para istedi.