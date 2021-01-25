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Kripto para ''balonu'' sönmeye başladı

25.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Kripto para ''balonu'' sönmeye başladı

Son dönemde rekor üzerine rekor kıran kripto para birimleri büyük bir düşüş yaşıyor. İşte konu ile ilgili detaylar.

Son dönemde özellikle de 2020 yılı içerisinde kripto para birimleri muazzam derecede değer kazandı. İlk kripto paralardan biri olan Bitcoin rekor üzerine rekor kırmıştı. Sadece Bitcoin değil Ripple, Etherium gibi birimler de hayli yüksek değerlere ulaşmıştı.

KRİPTO PARALAR DEĞER KAYBEDİYOR

Fakat pandemi sürecinde aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte kripto paralar da değer kaybetmeye başladı. Bu durum sosyal medyada kripto paraların bir balon olduğu ve zamanla tamamen sönerek sıfırlanacağı iddialarının da ortaya çıkmasına neden oldu.

Kimi analizcilere göre kripto paraların ortaya çıkmasının tek nedeni donanım sektöründeki dev isimler. Malum kripto paralarda mining yani maden çalışmaları çok güçlü ekran kartları ile yapılabiliyor.

İşte güçlü ekran kartı stoğunun erimesi için böyle bir yola başvurulduğu da iddialar arasında. Zira bir dönem piyasada ekran kartı bulmak bile imkansız hale gelmişti. Çünkü herkes kendi çapında mining çalışmaları yapmaya başlayınca piyasada doğru dürüst güçlü olarak nitelendirebileceğimiz ekran kartı da kalmamıştı.

Uzman tahmini: &quot;Bitcoin 20 bin doları görebilir&quot; Bitcoin uzun vadede mi karlı, kısa vade de mi? Şimdi Bitcoin alınır mı?Uzman tahmini: "Bitcoin 20 bin doları görebilir" Bitcoin uzun vadede mi karlı, kısa vade de mi? Şimdi Bitcoin alınır mı?

Peki şimdi ne olacak? Kripto paralar gerçekten bir balon mu yoksa geleceğin para birimi mi? Açıkçası yakın gelecekte kripto paraların çok da geçerli olacağını söylemek zor. Zira dünyanın normalleşmesi kripto paraların hızla değer kaybetmesine neden oluyor. Kısaca özetlemek gerekirse, kripto paraların çok değerli olacağı, olaysız, normal bir gelecek hayal etmek zor diyebiliriz.

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