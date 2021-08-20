Kripto para borsası Liquid hack'lendi! Milyonlarca dolarlık kripto para çaldılar

Kripto para borsalarına karşı yapılan saldırıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz hafta çapraz zincir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Poly Network'e düzenlenen saldırı hala hafızalardayken, ikinci büyük bir kripto para hırsızlığı daha yaşandı. Bu kez hacker'ların kurbanı ise Japon kripto para borsası Liquid oldu.

LIQUID'E SİBER SALDIRI

BBC'nin haberine göre şirket, bazı dijital para cüzdanlarının "tehlikeye atıldığını" duyurdu. Liquid Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#LiquidGlobal sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Important Notice:

We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.



We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended. — Liquid Global Official (@Liquid_Global) August 19, 2021

Blockchain analiz firması Elliptic'in analizine göre ise Liquid'ten Bitcoin ve Ethereum varlıkları ile birlikte yaklaşık 97 milyon dolarlık kripto para çalındı.

Liquid, çalınan kripto para varlıklarının hareketlerini takip ettiğini ve varlıkları dondurmak ve geri almak için diğer borsalarla birlikte çalıştığını söyledi.

DÜNYADA İLK 20'DE

2014 yılında kurulan Liquid, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet veriyor. CoinMarketCap verilerine göre Liquid, günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri. Yani verilere göre dünya çapında oldukça ünlü.

Ancak Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para platformu değil.

2014 yılında Tokyo merkezli MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çökmüştü, Coincheck ise 2018'de 530 milyon dolarlık bir soygunda hack'lenmişti.

