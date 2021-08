Kripto para borsası Liquid hack'lendi! Milyonlarca dolarlık kripto para çaldılar

Kripto para borsalarına karşı yapılan saldırıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz hafta çapraz zincir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Poly Network'e düzenlenen saldırı hala hafızalardayken, ikinci büyük bir kripto para hırsızlığı daha yaşandı. Bu kez hacker'ların kurbanı ise Japon kripto para borsası Liquid oldu.

BBC'nin haberine göre şirket, bazı dijital para cüzdanlarının "tehlikeye atıldığını" duyurdu. Liquid Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#LiquidGlobal sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Important Notice:

We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.



We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended.