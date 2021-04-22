Kripto Para Borsası Thodex'e Soruşturma

Kripto para borsası Thodex’in Türkiye’deki kullanıcıları arasında binlercesinin hesaplarına erişemedikleri ve dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün kurumun İstanbul’daki ofisinde emniyet birimlerince arama yapılırken, Thodex’in yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yurt dışında olduğu yönündeki haberler konuyla ilgili gerginliği arttırdı. Özer’in sosyal medya hesaplarının da kapatılmış olması dikkat çekti. Thodex’in internet sayfası www.thodex.com adresinde imzasız olarak yayınlanan ancak yönetici Özer tarafından yazıldığı izlenimi veren mesajda, kurumla ilgili iddiaların asılsız olduğu öne sürüldü. Mesajda ayrıca, “Yaklaşık 3 aydır sürdürülen (yabancı) ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibariyle tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır” denildi.

Şirket sahibi Özer, konuyla ilgili olarak firmanın teknik ekibi araştırma yaparken, kendisinin de potansiyel yabancı yatırımcıyla görüşmek üzere 19 Nisan günü itibariyle ülke dışına çıktığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getiren çok sayıda platform kullanıcısı yurt dışına çıktığı belirtilen Özer’in kendilerini dolandırdığı görüşünde. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Thodex’in kurucusu ve Genel Müdürü Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’un başkenti Tirana’ya Salı günü gittiğini doğruladı. Reuters haber ajansına göre, Mali Suçları Araştırma Kurumu’ndan (MASAK) bir kaynak da Thodex hesaplarının dün engellendiği ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Kurumun internet sayfasında bugün güncellenen ve Özer’in “birkaç gün içinde Türkiye’ye döneceği” belirtilen mesajda ayrıca “700 bine yakın kullanıcı arasında sadece 30 bine yakın” kısmının hesaplarında şüpheli durum tespit edildiği ve “hiçbir kullanıcının mağdur edilmeyeceği” ileri sürüldü. Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bugün kurumun ofisinde yapılan aramayla ilgili olarak gereken işlemlerin yapıldığını söyledi.