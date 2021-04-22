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"Kripto para borsasında" dolandırıcılık iddiası

22.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kripto para borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığı iddia edildi.

Şirketle ilgili soruşturma açıldı.Türkiye'de faal "kripto para borsalarından" Thodex'te iki gündür işlem yapılamadığı belirtildi. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı iddia edildi.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattığı belirtiliyor. Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili şirketin Kadıköy'de bulunan merkezine polis geldiği ve incelemenin ardından binadan ayrıldığı bildirildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirtiliyor.

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.

Şirketten iki ayrı açıklama

20 Nisan akşamı Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada sitenin altı saatlik bir bakım için kapatıldığı duyurulmuştu.

Şirketten dün yapılan duyuruda ise "Dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır" denilerek ortaklık teklifinin olumlu değerlendirilmesi kararı alındığı ve 4-5 iş günü sürecek devir işlemleri süresince sitenin kapalı kalacağı aktarıldı. Açıklamada "İnternette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız" denildi.

DHA/ SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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