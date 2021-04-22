"Kripto para borsasında" dolandırıcılık iddiası

Şirketle ilgili soruşturma açıldı.Türkiye'de faal "kripto para borsalarından" Thodex'te iki gündür işlem yapılamadığı belirtildi. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı iddia edildi.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattığı belirtiliyor. Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili şirketin Kadıköy'de bulunan merkezine polis geldiği ve incelemenin ardından binadan ayrıldığı bildirildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirtiliyor.

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.