HABER

Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 17:29 | Son Güncelleme

Aydın'da 20 kişi, Safiye Gökçe Y.?nin, kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Aydın'da 20 kişi, Safiye Gökçe Y.?nin, kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Safiye Gökçe Y.'nin ise emniyeti telefonla arayıp kimseyi dolandırmadığını söylediği belirtildi.
Adana'dan 2 yıl önce Aydın'a gelen evli ve 1 çocuk annesi Safiye Gökçe Y., iddiaya göre kendisini ekonomist- broker olarak tanıtarak güvenini kazandığı kişilere kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp para kazandırma vaadinde bulundu. Safiye Gökçe Y., müşterilerine ilk olarak aldığı kripto paradan belli miktarlarda kar payı dağıttı. Aralarında doktor, polis, adliye çalışanları ve akademisyen gibi çeşitli meslek gruplarından 20 kişiden böylelikle para topladı. Safiye Gökçe Y., topladığı yaklaşık 5 milyon lirayla kayıplara karıştı. Bunun üzerine 20 kişi, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Safiye Gökçe Y.'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.
Polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y.'nin emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla Bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

PARTNERBahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!Bahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!
Kazdağları'nda sonbaharın renkleriKazdağları'nda sonbaharın renkleri
İstanbul'da büyük yangın!İstanbul'da büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

Arnavutköy'de yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da büyük yangın!

Son dakika: Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

MSB paylaştı! Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

MSB Twitter'dan paylaştı! Tel Abyad'da bulundu

Esenyurt'u karıştıran cinsel istismar iddiası! Polis müdahale etti

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.