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Kripto para dolandırıcılarına operasyon: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı. 1 kişinin gözaltına alınması yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Zanlıların kripto para alım satımı yapan bir şirketin hesabından 13 milyon TL’lik Bitcoin, Etherium, Ripple gibi kripto paraları başka hesaplara aktarıldığı öğrenildi.

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