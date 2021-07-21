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Kripto para madenciliği yapan elektrikli araba tasarlandı!

21.07.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı Daymak şirketi, tasarladığı Spiritus adlı elektrikli araba ile ilgi çekti. Çünkü Daymak Spiritus, park halindeyken kripto para madenciliği yapabiliyor. Böylece sahibine para kazandıran otomobil, piyasaya sürüldüğünde dünyada kripto para madenciliği yapan ilk elektrikli araba olacak.

Kripto para madenciliği yapan elektrikli araba tasarlandı!

Elektrikli arabalar, artık teknolojik anlamda da oldukça gelişmiş durumdalar. Üstelik bu durum katlanarak da artıyor. Bunun bir örneği, Tesla'nın yakın zamanda duyurusunu gerçekleştirdiği Model S Plaid. Tesla'nın yeni otomobili 2 saniyenin altında bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkmasına rağmen, en çok günümüzün donanım gereksinimleri en bol oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'yi oynatabiliyor. Yani Tesla gibi üreticiler otomobillere aynı zamanda çok güçlü sistemler kuruyor. Bu da otomobillerle kripto para madenciliği yapabilme ihtimalini doğuyor. Kanadalı Daymak şirketi ise bu ihtimali, hedef edinmiş durumda.

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DAYMAK SPIRITUS'UN ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞİ VAR

Daymak, Spiritus adlı elektrikli otomobili geçtiğimiz ay duyurdu. Otomobil, otonom ve elektrikli bir altyapıya sahip olması ile öne çıkıyordu. Hatta şirketin ön siparişleri 350 milyon doları aştı. Bu ilginin belki de en büyük sebebi otomobilin park halindeyken kripto para madenciliği yapabiliyor olmasıydı.

kripto para madenciliği yapabilen otomobil-1

PARK HALİNDEYKEN KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ

2023'te piyasaya sürülecek olan Spiritus, okuduğunuz üzere park halindeyken kripto para madenciliği yapabilen, yani size para kazandırabilen bir otomobil. Daymak amacına uygun olarak, Doge, Ethereum ve Cardano ile de ödeme seçenekleri sunuyor. Böylece hem sizi A noktasından B noktasına götürecek hem de kripto para madenciliği yapacak otomobil için ön sipariş verebiliyorsunuz.

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"BİR DEVRİMİN ORTASINDA OLACAĞIZ"

Daymak'ın CEO'su Aldo Baoicchi ise kriptonun geleceğinden bir hayli umutlu. Yönetici yaptığı açıklamada, Spiritus piyasaya sürüldüğünde “bir blok zinciri devriminin ortasında olacağız” dedi. Baoicchi, "Herkes kriptoyla ödeme yapacak ve biz bu arabaları bunu göz önünde bulundurarak inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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