Kripto para madenciliğinin avantajları ve riskleri neler?

https://youtu.be/bif9dF\_H4Jw

Kripto para sahibi olmanın tek adresi kripto borsaları değil. Kripto paralar, madenciliği yapılarak da elde edilebiliyor.

Kripto para madenciliği, yüksek kapasiteli bilgisayarların kripto para üretmesi ya da para transferini onaylayıp ortak deftere işlemesinin ardından yeni kripto para ile ödüllendirilmesine deniyor.

2020 yılındaki rekor yükselişiyle 63 bin doları bulan Bitcoin, kripto para madenciliğine olan ilginin hiç olmadığı kadar artmasına neden oldu.

Bu da bilgisayar donanımı bulma zorluğu, elektrik tüketimi ve çevreye etkisi gibi birçok konuda tartışılmasını beraberinde getirdi.

30 Nisan'dan itibaren Türkiye'de kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. Ancak kripto para alım satımına ve madenciliğine henüz bir düzenlenme getirilmedi. Gelecek düzenlemenin, hem yatırımcının korunmasını hem de kripto paralardan elde edilecek gelirin vergilendirilmesini kapsayacağı öngörülüyor.