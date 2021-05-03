Kripto para miras bırakılabilir mi?

Sanal para birimleri içerisinde günümüzde en çok kullanılanlar Bitcoin, Ethereum, Cardano vb. gibi sanal paralardır. Sanal para özetle elektronik ortamda transfer edilebilen, ticareti yapılabilen ve karşılığının olması da şart olmayan değerin dijital temsilidir. Sanal paraların sözleşmeye konu olmasında hukukumuzda lehte veya aleyhte herhangi bir düzenleme bulunmadığı için taraflar arasında meydan getirilecek sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden değeri mahsup olduktan sonra da gerek Borçlar Kanunu gerekse de Türk aracı firmalar dolayısıyla haciz şerhi işlenmesi noktasında herhangi bir engel bulunmayacaktır.

Alakalı aynen iade söz konusu olamayacağı için bedelinin tahsili söz konusu olabilecektir.

"DEĞERE SAHİP OLAN HER OLGU MİRAS KABUL EDİLEBİLİR"

Sanal paranın miras bırakılması ile ilgili hukuki değerlendirme yapacak olursak Türk Medeni Kanununda değere sahip olan her türlü olgunun mirasa konu edilebileceği vurgulanmıştır. Kripto paralarla ilgili durumlarda ise kişilerin sanal paralarla alakalı şifrelerini mirasçılara bırakmış olması gerekmektedir. Kripto paraların korunmasında ve piyasalarda bu kadar önem arz eden noktası olan şifreleme konusu mirasta ana unsur olarak karşımıza çıkar. Miras bırakanların mirasçılarına gerekli paylaşımları yapmasıyla mirasçılar da her türlü tasarruf haklarına haiz olacaklardır. Ölen kişinin şifrelerine sahip olmayan mirasçıların hesaba ulaşamayacağı için malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunmaları da söz konusu olamayacaktır. Kripto paraların hukukta karşılığı olmaması sebebiyle de Türk Hukukunda bir karşılık, bir muhatap bulunamayacaktır.