HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kripto para miras bırakılabilir mi?

Kripto para miras bırakılabilir mi?

03.05.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiziki paranın artık küreselleşen dünyaya yetmediği şu günlerde sanal paralar devreye girdi. Online bankacılığın ardından gelişen teknoloji ile birlikte kullanılmaya başlanan sanal paralar, kafalarda bazı soru işaretleri bırakmaya devam ediyor. Bu konulardan biri de kripto paraların miras bırakılıp bırakılamayacağı mevzusu. Konu hakkında merak edilenlere değinen Avukat Bilal Çelik, sanal paranın miras bırakılması ile ilgili hukuki açıdan bilinmesi gerekenleri anlattı.

Sanal para birimleri içerisinde günümüzde en çok kullanılanlar Bitcoin, Ethereum, Cardano vb. gibi sanal paralardır. Sanal para özetle elektronik ortamda transfer edilebilen, ticareti yapılabilen ve karşılığının olması da şart olmayan değerin dijital temsilidir. Sanal paraların sözleşmeye konu olmasında hukukumuzda lehte veya aleyhte herhangi bir düzenleme bulunmadığı için taraflar arasında meydan getirilecek sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden değeri mahsup olduktan sonra da gerek Borçlar Kanunu gerekse de Türk aracı firmalar dolayısıyla haciz şerhi işlenmesi noktasında herhangi bir engel bulunmayacaktır.

Alakalı aynen iade söz konusu olamayacağı için bedelinin tahsili söz konusu olabilecektir.

"DEĞERE SAHİP OLAN HER OLGU MİRAS KABUL EDİLEBİLİR"

Sanal paranın miras bırakılması ile ilgili hukuki değerlendirme yapacak olursak Türk Medeni Kanununda değere sahip olan her türlü olgunun mirasa konu edilebileceği vurgulanmıştır. Kripto paralarla ilgili durumlarda ise kişilerin sanal paralarla alakalı şifrelerini mirasçılara bırakmış olması gerekmektedir. Kripto paraların korunmasında ve piyasalarda bu kadar önem arz eden noktası olan şifreleme konusu mirasta ana unsur olarak karşımıza çıkar. Miras bırakanların mirasçılarına gerekli paylaşımları yapmasıyla mirasçılar da her türlü tasarruf haklarına haiz olacaklardır. Ölen kişinin şifrelerine sahip olmayan mirasçıların hesaba ulaşamayacağı için malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunmaları da söz konusu olamayacaktır. Kripto paraların hukukta karşılığı olmaması sebebiyle de Türk Hukukunda bir karşılık, bir muhatap bulunamayacaktır.

"MİRASÇI MAL VARLIĞINI KAYBETME DURUMUYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Özel anahtarları sağ iken paylaşması durumunda ise miras bırakan kişi hayatta olduğu sürede bu mal varlığını elinden kaybetme durumu ile karşı karşıya kalacaktır. Çünkü şifrelerin ya da özel anahtarların paylaşılması demek aynı zamanda bu kişilere ilgili hesaplarda tasarrufta bulunabilme olanağı verme anlamına da gelmektedir.

"KRİPTO PARA MİRASI HUKUKEN MÜMKÜN"

Özetle kripto paraların miras bırakılabilmesi hukuken mümkündür ancak icra aşamasında birtakım sıkıntıları içerisinde barındırmaktadır. Meydana getirilecek yasal düzenlemelerle birlikte daha detaylı yorum yapabilmemiz mümkün olabilecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlara 888 bi̇n li̇ra cezaİstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlara 888 bi̇n li̇ra ceza
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kripto para

En Çok Okunan Haberler

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.