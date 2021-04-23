Kripto para platformu operasyonu: 62 gözaltı

Operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.Türkiye'de faal kripto para platformu Thodex'te iki gündür işlem yapılamaması ve ardından 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK) tarafından da adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlatılmış ve Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına ise bloke konulmuştu.

Şirket: İddialar asılsız

19 Nisan’da yurt dışına çıktığını doğrulayan şirket sahibi Faruk Fatih Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddialarının "asılsız" olduğunu söyledi.