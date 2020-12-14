Kripto para sanatçılığı kazanç sağlıyor mu?

Kripto para çizerek 1 milyon dolar elde etmek muhtemelen sizlere çok tuhaf geliyordur. Türkiye asıllı bir adam Bitcoin ve diğer kripto paraları çizerek bu kazancı elde etti. 2010 yılının ortalarına doğru ortaya çıkan kripto para sanatçılığı isimli meslek, bu adama iyi bir kazanç sağladı.

CryptoArt.io tarafından yapılan bazı paylaşımlara bakılırsa, bu kişinin bugüne kadar 268 sanat eseri sattığı ortaya çıktı. Bu sanat eserlerinin çok önemli bir bölümü kripto para üzerinden yapılan çalışmalardan. Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinin çok fazla gündeme geldiği şu zamanlarda, muhtemelen ilgi daha fazla artacak.

Murat Pak isimli bir kripto para sanatçısı, düzenli olarak çizimler yapıyordu. Bu çizimlerini kripto para sanatçılarının paylaşım yaptığı platformlarda sattı. Genellikle böyle sanatçılık türlerine ciddi rağbet olduğunu söyleyebiliriz.

HEPSİ HIZLICA SATILDI

Murat Pak muhtemelen sektörün ne kadar büyük olduğunu gördü ve çalışmalarını hızlandırdı. Kendisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 268 saat eserinin tamamı çok hızlı bir şekilde satıldı. Ancak onun yaptığı sanat eserleri ne yazık ki hemen yapılamıyor.