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Kripto para sanatçılığı kazanç sağlıyor mu?

14.12.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Kripto para sanatçılığı kazanç sağlıyor mu?

Bugünlerde kripto para çizerek 1 milyon dolar kazanan birisi konuşuluyor. Hadi gelin Bitcoin çizerek nasıl bu kazancı elde ettiğine bir bakalım.

Kripto para çizerek 1 milyon dolar elde etmek muhtemelen sizlere çok tuhaf geliyordur. Türkiye asıllı bir adam Bitcoin ve diğer kripto paraları çizerek bu kazancı elde etti. 2010 yılının ortalarına doğru ortaya çıkan kripto para sanatçılığı isimli meslek, bu adama iyi bir kazanç sağladı.

CryptoArt.io tarafından yapılan bazı paylaşımlara bakılırsa, bu kişinin bugüne kadar 268 sanat eseri sattığı ortaya çıktı. Bu sanat eserlerinin çok önemli bir bölümü kripto para üzerinden yapılan çalışmalardan. Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinin çok fazla gündeme geldiği şu zamanlarda, muhtemelen ilgi daha fazla artacak.

Murat Pak isimli bir kripto para sanatçısı, düzenli olarak çizimler yapıyordu. Bu çizimlerini kripto para sanatçılarının paylaşım yaptığı platformlarda sattı. Genellikle böyle sanatçılık türlerine ciddi rağbet olduğunu söyleyebiliriz.

HEPSİ HIZLICA SATILDI

Murat Pak muhtemelen sektörün ne kadar büyük olduğunu gördü ve çalışmalarını hızlandırdı. Kendisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 268 saat eserinin tamamı çok hızlı bir şekilde satıldı. Ancak onun yaptığı sanat eserleri ne yazık ki hemen yapılamıyor.

Herhangi bir kripto para sanatçısının iyi bir çizim yapabilmesi için en az 2 yıl kadar çalışmalar gerçekleştirmesi önemli. Böylece ortaya son derece özgün resimler çıkabilir. Murat Pak tarafından elde edilen gelire gelecek olursak, bunu Ethereum üzerinden aldı.

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Hesabında bir milyon dolardan fazla olan bu adam, şimdilerde yeni çizimler yapmaya devam ediyor. Sizce resim gibi sanat dalları bu tür para kazanma araçlarında kullanılmalı mı?

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