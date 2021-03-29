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Kripto para üretmek için iş yerinden 600 bin TL’lik cihaz çaldı

29.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çalıştığı kripto para madenciliği yapan iş yerinden 600 bin TL değerinde kripto para üretimi yapan cihaz çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Başka bir iş yeri kiraladığı belirlenen şahsın, cihazları kripto para üretmek için çaldığı öğrenildi.

Kripto para üretmek için iş yerinden 600 bin TL’lik cihaz çaldı

Olay 26 Mart Cuma günü Gebze Balçık Mahallesi’nde kripto para üretimi yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balçık Mahallesi'nde kripto para üretimi yapan firmadan kripto para üretimi yapan 180 adet cihaz çalındı. Daha sonra iş yerine gelen firma sahipleri, cihazların çalınmış olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi olan (JASAT) dedektiflerinin titiz çalışması sonrasında olayı gerçekleştiren şahsın, iş yerinde çalışan A.K. olduğu belirlendi.

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KRİPTO PARA ÜRETMEK İÇİN İŞ YERİNDEKİ CİHAZLARI ÇALDI

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, A.K. adlı şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede A.K.’nın bir kamyonet kiralayarak çalıştığı iş yerine geldiği, kripto para üreten cihazları sökerek kamyonete yükledikten sonra iş yerinden ayrıldığı belirlendi. A.K.’nin bir iş yeri kiraladığı, kripto para üretmek için de 600 bin TL’lik cihazları çaldığı öğrenildi. Çalınan ve A.K.’nin kiraladığı iş yerine saklanan cihazlara ise jandarma ekipleri el koydu.

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CİHAZLAR SAHİPLERİNE, ŞAHIS ADLİYEYE

Çalınan cihazlar jandarma ekiplerince ait olduğu firmanın yetkilileri teslim edildi. Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. ise sevk edildiği Gebze Adliyesi’nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

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Kocaeli
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