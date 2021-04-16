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Kripto para yönetmeliği yayımlandı, ekonomistler nasıl yorumladı?

16.04.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. Ekonomistler bu gelişmeyi nasıl yorumladı?

Kripto para yönetmeliği yayımlandı, ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik beklenen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

İlgili düzenlemenin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Yönetmelik ile ilgili ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

"Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez."

"Teknolojik gelişmeyi bitiriyor"

Bloomberg HT televizyonu genel yayın yönetmeni ekonomist Gökhan Şen, Twitter'dan yaptığı açıklamada yönetmeliği şu şekilde yorumladı:

"Ödeme fonksiyonunu toptan ortadan kaldırıyor. Ancak teknolojik gelişmeyi de bitiriyor bu karar. Böylece sadece spekülatif olarak kullanabilirsiniz ya da saklayıp değer saklama aracı yapabilirsiniz diyor.

"Yine borsalarınızı kullanıp alım-satım yapabilirsiniz. Bankalardan para çekebilirsiniz, başkaca bir şey yapamazsınız ama. Acaba bunlara aracılık etmek isteyen aracı kurumlar için şok oldu mu?

"Ayrıca ilk kez bir tanım yapılmış ve varlık olarak nitelendirilmiş. Sermaye piyasasına tabi olmayacağını anlıyorum."

Ekonomist Uğur Gürses ise, "İlk bakışta bankacılık dışındaki ödeme ve elektronik para kuruluşlarını kısıtlayan, daha fazla 'kara para kaygılı' bir düzenleme gibi görünüyor. Düzenlemeye yasakla giren her otorite hüsranla çıkar. Geçmişte de birçok örneği var. Bu tür yasaklar Fintech girişimlerini yurt dışına taşınmaya teşvik ediyor" yorumunda bulundu.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci ise, "Rolls-Royce ve Lotus'un Türkiye distribütörü olan Royal Motors çarşamba günü kripto para kabul eden ilk otomotiv firması olduklarını açıklamıştı. Sadece bir gün sürdü" bilgisini paylaştı.

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