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Kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u Müge Anlı buldu! Canlı yayında şaşkına çeviren sözler

09.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Durkun ailesinin yaşadıkları, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu. Programa katılan Muhterem Durkun ve Ali Durkun çifti, çocukları Ali Uğur Durkun'un toplamda 12 milyon liralık servetlerini kripto parada batırdığını ve kendisinden 18 gündür haber alamadıklarını söyledi. İddiaya göre Durkun, ailesinin 2 milyon lira değerindeki evini ve 27 arabayı sattı. Müge Anlı'nın ulaştığı Durkun'un canlı yayındaki sözleri ise şaşkına çevirdi. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları!

Kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u Müge Anlı buldu! Canlı yayında şaşkına çeviren sözler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Ankara'dan katılan Muhterem ve Ali Durkun çiftinin anlattıkları tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. İddiaya göre, Durkun çiftinin çocukları Ali Uğur Durkun, ailesinin 12 milyon liralık servetini kripto parada kaybedip ortadan kayboldu. Müge Anlı'nın bulup ailesiyle konuşturduğu Ali Uğur Durkun'un canlı yayındaki sözleri ise programa damga vurdu. İşte izleyenleri şaşkına çeviren olayın detayları!

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EV VE 27 ARACI SATTI

Durkun çifti, çocukları Ali Uğur Durkun'un 2 Milyon TL değerindeki evlerini ve 27 aracı satarak ortalıktan kaybolduğunu iddia etti.

Aile ilk önce Uğur Durkun'un "Ben 27 arabayı ve evi sattım. Ailemin yüzüne bakamam, onlarla görüşemem." diyerek kuzenini aradığını ve daha sonra kuzeninin Uğur'u bulup getirdiğini söyledi.

Durkun çifti, daha sonra Uğur'un 2 gün kalıp tekrar ortadan kaybolduğunu ve 18 gündür kendisinden haber alamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

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NOTER İŞLERİ İÇİN VEKALET VERMİŞ

Baba Ali Durkun, oğlu Uğur'un 2 Milyon TL değerindeki evi 900 Bin TL'ye sattığını, bir senelik kiralarını ve evin kalan borcunu ödeyip gittiğini anlattı.

Müge Anlı'nın "Sana ait olanı nasıl satabiliyor?" sorusuna da baba Ali Durkun, "Noter işlerini beceremediğim için oğluma genel vekaletname verdim" sözleriyle cevap verdi.

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"NE YAPTIĞIMIN FARKINDAYIM"

Toplamda ailesinin 12 Milyon liralık varlığını yok eden Uğur Durkun, ailesinin çağrısına kulak verip Müge Anlı'nın ekibine ulaştı ve "27 araç değil 14 araç sattım. Öyle gerektiği için gittim. Haklarını helal etsinler" dedi.

Daha sonra da ailesinin ısrarı üzerine canlı yayına telefonla bağlandı. Durkun, "Hakkınızı helal edin. Başka bir şey demek istemiyorum. Ne yaptığımın farkındayım" diyerek telefonu kapattı.

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EVLATLIK OLABİLİR Mİ?

Ardından Müge Anlı, Uğur'un da bildiği bir gerçeği açıklamak istedi fakat aile Uğur'un üzülmemesi için kabul etmedi. Fakat Anlı'nın "Almışsınız büyütmüşsünüz" cümlesi "Uğur evlatlık olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Şimdi aile kara kara 2800 TL'lik emekli maaşıyla nasıl geçineceklerini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Kripto para
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