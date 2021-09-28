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Kripto parada tüm birikimini kaybeden işçi hayatına son verdi

28.09.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te tüm parasını kripto paraya yatırdığı iddia edilen şahıs, evinin bodrum katında tavana asılı halde bulundu. Hayatına son veren şahsın yaklaşık 170 bin TL’sini kripto paraya yatırdığı ve burada kaybettiği iddia edildi.

Kripto parada tüm birikimini kaybeden işçi hayatına son verdi

Olay, Kayabaşı Mahallesi Şehit Mehmet Dinçel Caddesi’nde meydana geldi. Bir haddehanede elektrik işçisi olarak çalışan Özkan A. (48) izinli olduğu günde evinin bodrumunda kendini elektrik kablosu ile tavana astı.

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KRİPTO PARADA TÜM BİRİKİMİNİ KAYBETMİŞ

Kripto parada birikimini kaybettiğinden ve sağlık sorunu nedeniyle psikolojisi bozulan evli ve 1 çocuk babası Özkan A., hava almak için çıktığı evine uzun süre geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.

ACI MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınmaması üzerine evin bodruma bakan anne acı manzara ile karşılaştı. Annenin çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Özkan A’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAKLAŞIK 170 BİN TL

Yaklaşık 170 bin TL’sini kripto paraya yatırdığı ve burada kaybettiği iddia edilen Özkan A.’nın cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü mezarlığında toprağa verildi. (İHA)

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