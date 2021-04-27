Kripto paraların kısa tarihindeki 5 büyük dolandırıcılık hikayesi

Ignatova, geliştirdiğini söylediği OneCoin kripto para biriminin, "Bitcoin'in sonunu getireceğini" öne sürdüğünde, dünyanın ilk ve günümüzde de en bilinen para birimi Bitcoin'in değeri birkaç yüz dolara çıkmıştı. Heyecanlı yatırımcılar Kripto Kraliçe'nin "devrim" hayalinin parçası olmayı umdu.

"2 yıl sonra kimse Bitcoin'den bahsetmeyecek bile."

2016 yılında Dr. Ruja Ignatova, Bitcoin'e rakip bir kripto para birimi geliştirdiğini ilan ettiğinde binlerce kişiyi peşinden sürüklemişti. Kendisine "Kripto Kraliçe" ünvanını layık gören 36 yaşındaki iş kadınının sloganı bir hayli iddialıydı:

OneCoin, kripto paranın tarihindeki belki de en sıradışı dolandırıcılık olayıydı.

Thodex olayı, kripto paranın 12 yıllık kısa tarihinde yaşanan en büyük dolandırıcılık olayları ve 'saadet zinciri' şemalarını akla getirdi.

Türkiye'de kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı iddiaları sonrası soruşturma açıldı.

Ağustos 2014 ve Mart 2017 yılları arasında Pakistan'dan Brezilya'ya, Kanada'dan Norveç'e ve hatta Filistin'e , onlarca ülkeden yaklaşık 4 milyar euro OneCoin'e aktı.

OneCoin büyürken, Ignatova dünyanın farklı yerlerinde görkemli şovlar yapıp yatırımcı çekiyor, servetinin tadını çıkarıyordu.

Bulgaristan'da milyonlarca dolarlık evler almış, lüks yatı Davina'da büyük partiler veriyordu. Ancak bu gösterişin arkasında biriken sorunlar vardı. Yatırımcılar OneCoin'in diğer para birimlerine çevrilmesine izin veren sistemin kurulması sürekli ertelendikçe kaygılanmaya başladı.

Ekim 2017'de Portekiz'de yapılacak büyük bir etkinlikle tüm kaygılara yanıt verileceği açıklandı ancak Dr. Ruja ortaya çıkmadı. Telefon ve mesajlara da yanıt vermiyordu. Dr. Ruja milyarlarca euro ile sırra kadem basmıştı. Ortada herhangi bir kripto para birimi falan da yoktu.

Dr. Ruja'nın yerine geçen ağabeyi Konstantin Ignatov 2019'da ABD'de bir havalimanında gözaltına alındıktan sonra, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil kendisine yöneltilen suçlamaları da kabul etti. "Kripto Kraliçe" halen kayıp.