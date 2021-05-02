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Kripto vurgun olayında yeni gelişme: Özer için çember daralıyor

02.05.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. Özer'in Arnavutluk'ta bir çiftle görüştüğü ve bu çiftin Mart ayında Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Ayrıca Özer'in kaçma ihtimali olan ülkelerin Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek olabileceği belirtiliyor. Bunlara ek olarak Özer'in sürat teknesiyle İtalya’ya kaçma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Kripto vurgun olayında yeni gelişme: Özer için çember daralıyor

Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı.

Firari Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ederken, Özer'in kaçış hikayesinin ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor.

İlk tespitler Mart ayının başında Arnavutluk'ta bazı kişilerle irtibat kurduğu yönünde.

ÖZER'İ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TRT Haber'den Ceyda Muslu'nun haberine göre Özer, Arnavutluk vatandaşı bir çiftle defalarca telefonda görüştü. Bu çiftten erkek olanın birkaç kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Çift olarak ise 9 Mart’ta İstanbul’a geldiler, ancak 24 saat sonra hızlı bir şekilde Tiran’a döndüler. İşte bu tarihten sonra, aralarındaki bağlantı koptu. Ta ki tarihler 20 Nisan’ı gösterene dek.

20 Nisan Salı günü Faruk Fatih Özer, Air Alabania’dan aldığı tek yön uçak bileti ile Tiran’a uçtu.

Sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor.

TÜRK POLİSİ ÇEMBERİ DARALTTI

Özer'in kaçma ihtimali olan ülkeler arasında ise Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek yer alıyor. Bunlara ek olarak sürat teknesiyle İtalya’ya kaçma ihtimali de söz konusu. Bu nedenle de Arnavutluk’ta Fier, Avlonya ve Durres sıkı takip altında. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi oldukça zor.

Çünkü İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Özer'in, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Teşkilatı FRONTEX’in hakimiyeti olan bir bölgeden kaçmayacağı belirtiliyor. Yakalandığı an teslim edileceği için bu yola başvurma olasılığı düşük görünüyor.

En yüksek olasılıksa ise Karadağ. Ancak orada da İnterpol ile birlikte hareket eden Türk polisi çemberi daralttı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Thodex Faruk Fatih Özer

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