Kripto vurgun olayında yeni gelişme: Özer için çember daralıyor

Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı.

Firari Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ederken, Özer'in kaçış hikayesinin ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor.

İlk tespitler Mart ayının başında Arnavutluk'ta bazı kişilerle irtibat kurduğu yönünde.

ÖZER'İ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TRT Haber'den Ceyda Muslu'nun haberine göre Özer, Arnavutluk vatandaşı bir çiftle defalarca telefonda görüştü. Bu çiftten erkek olanın birkaç kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Çift olarak ise 9 Mart’ta İstanbul’a geldiler, ancak 24 saat sonra hızlı bir şekilde Tiran’a döndüler. İşte bu tarihten sonra, aralarındaki bağlantı koptu. Ta ki tarihler 20 Nisan’ı gösterene dek.

20 Nisan Salı günü Faruk Fatih Özer, Air Alabania’dan aldığı tek yön uçak bileti ile Tiran’a uçtu.

Sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor.