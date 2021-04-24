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Kripto vurgununda yeni detay: Thodex’teki şüpheli hareketleri yabancı yatırımcı fark etmiş

24.04.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'teki dolandırıcılık Türkiye gündemini sarsarken kripto para piyasasında yaşanan bu olay binlerce kişiyi mağdur etti. Ancak yabancı bir yatırımcı günler öncesinden şirketin alt coin'leri piyasanın altı fiyata satarak para topladığını ve bunun bir kaçış stratejisi olduğunu savunmuş.

Kripto vurgununda yeni detay: Thodex’teki şüpheli hareketleri yabancı yatırımcı fark etmiş

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz gün kepenk indirerek yatırımcılarının parasıyla kayıplara karıştı. Bu olayın ardından binlerce kişi mağdur oldu. Tüm yatırımlarını kaybeden kullanıcılar, şirketin önünde haklarını aramaya başladı.

Ancak bu gelişmelerden önce şirketin alt coin'leri piyasanın altında fiyatlaması bazı yabancı yatırımcıların dikkatinden kaçmamış. Cedric Gerard isimli bir kullanıcı Thodex’in hareketlerini kaçış stratejisi olarak yorumladığını attığı Tweet'lerde dile getirmiş ve dikkat çekmiş.

Mesajın Türkçe’sinde, “Türk borsası Thodex’i inceliyor musunuz? Doge’ı yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar Doge pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Doge ticareti yaptılar” ifadeleri bulunuyor.

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(İHA)

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