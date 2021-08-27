Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık lüks kompleksi

Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık dev kompleksi yapım aşamasında. 65 yaşındaki Kris Jenner ile 37 yaşındaki Khloe Kardashian, Hidden Hills şehrinde yan yana iki malikane inşa ettiriyor.

İnşaat halindeki evlerin kuşbakışı fotoğrafları, yapımda epey ilerlenmiş olduğunu gösteriyor.

Her ikisi de bugünlerde o bölgede popüler olan modern çiftlik evi tarzında inşa edilmiş ve her biri yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki devasa evler, birbirinden sadece birkaç metre uzaklıkta. Evler, anne kızın birbirlerini sık sık ziyaret etmelerine olanak sağlıyor.

Kris Jenner’ın koyu gri evinin çatısına güneş panellerinin yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Her iki evde de havuz bulunuyor.

Khloe Kardashian’ın evi 17 milyon dolarken, Kris Jenner’ın evinin ise 20 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi. Evlerin fiyatı yüksek olsa da Hidden Hills’in en pahalı evleri değil. En pahalı mülk, Haziran 2019'da 22,3 milyon dolara satılmıştı.

Khloe Kardashian, Calabasas’taki malikanesini Kasım 2020'de boşaltmış ve 15,5 milyon dolara satmıştı.

Kris Jenner ise Nisan 2020'de Hidden Hills’te kızı Kim Kardashian'ın evinin hemen karşısında bulunan evine 15 milyon dolara alıcı bulmuştu.



