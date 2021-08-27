MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık lüks kompleksi

Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık lüks kompleksi

27.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşam biçimleriyle adlarından söz ettiren Jenner-Kardashian ailesi, bu defa yapımı devam eden devasa evleriyle gündemde. Anne Kris Jenner ile kızı Khloe Kardashian'ın yan yana inşa ettirdikleri evlerinin değeri tam 37 milyon dolar (310 milyon lira).

Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık lüks kompleksi

Kris Jenner ve Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık dev kompleksi yapım aşamasında. 65 yaşındaki Kris Jenner ile 37 yaşındaki Khloe Kardashian, Hidden Hills şehrinde yan yana iki malikane inşa ettiriyor.

İnşaat halindeki evlerin kuşbakışı fotoğrafları, yapımda epey ilerlenmiş olduğunu gösteriyor.

BGUS_2196967_014

Her ikisi de bugünlerde o bölgede popüler olan modern çiftlik evi tarzında inşa edilmiş ve her biri yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki devasa evler, birbirinden sadece birkaç metre uzaklıkta. Evler, anne kızın birbirlerini sık sık ziyaret etmelerine olanak sağlıyor.

BGUS_2196967_001

Kris Jenner’ın koyu gri evinin çatısına güneş panellerinin yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Her iki evde de havuz bulunuyor.

Khloe Kardashian’ın evi 17 milyon dolarken, Kris Jenner’ın evinin ise 20 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi. Evlerin fiyatı yüksek olsa da Hidden Hills’in en pahalı evleri değil. En pahalı mülk, Haziran 2019'da 22,3 milyon dolara satılmıştı.

BGUS_2196967_006

Khloe Kardashian, Calabasas’taki malikanesini Kasım 2020'de boşaltmış ve 15,5 milyon dolara satmıştı.

Kris Jenner ise Nisan 2020'de Hidden Hills’te kızı Kim Kardashian'ın evinin hemen karşısında bulunan evine 15 milyon dolara alıcı bulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Ayşe'nin o isimle diz dize pozu olay olduSurvivor Ayşe'nin o isimle diz dize pozu olay oldu
PARTNERO da korona pozitifi!O da korona pozitifi!
Mini sahne elbisesiyle dikkat çekti!Mini sahne elbisesiyle dikkat çekti!
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kris Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Bakan Koca duyurdu: Haritada 'kırmızı' il kalmadı

Bakan Koca duyurdu: Haritada 'kırmızı' il kalmadı

17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.