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Krisp nedir, ne işe yarar? Krisp ücretsiz mi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
23.07.2024 16:20
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Krisp, uapay zeka yardımıyla arka plandaki gürültü ve yankıyı algılayabilen bir yazılımdır. Gürültü azaltma opsiyonunda Discord kullanıcılarının da karşısına çıkan bu yazılım internet üzerinden indirilebilir. Ardından herhangi bir görüşme esnasında aktifleştirilebilen Krisp kullanılmayacağı zaman ise kolaylıkla kapatılabilir.

Krisp nedir, ne işe yarar? Krisp ücretsiz mi?

Bulut tabanlı bir hizmet olup yapay zeka teknolojisinden yararlanarak çalışan Krisp günümüzde pek çok platforma entegre edilmektedir. Herhangi bir görüşmede arka plan gürültüsünün giderilmesi istendiğinde Krisp yazılımından yararlanılabilir. Bu bağlamda teknoloji meraklılarına “Krisp nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve ücretsiz midir?” gibi soruların yanıtları sunulmalıdır.

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Krisp nedir?

Bulut tabanlı bir hizmet olan Krisp, video konferans görüşmelerinde ve sesli aramalar esnasında arka plan gürültüsünü azaltmayı mümkün hâle getirir. Bu yazılımın konuşma sırasında ortaya çıkan yankıları ve gürültüleri azaltmak amacıyla farklı uygulamalarda kullanılabildiği bilinir. Sesi gürültülerden arındırırken yapay zeka teknolojilerinden yararlanan bu bulut tabanlı hizmet, arka plandaki istenmeyen sesleri minimuma düşürür.

Krisp ne işe yarar?

Temel görevi bir konuşma esnasında arka planda oluşan yankı ve gürültüyü ortadan kaldırmak olan Krisp yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan bir yazılımdır. Pek çok platforma entegre edilebilen bu bulut tabanlı hizmetin yapay zeka teknolojisiyle arka plan gürültüsünü tanımlayabildiği ve bu şekilde istenmeyen yankı ve gürültüyü giderebildiği bilinir. Nasıl çalıştığı üzerine bilgi sunulan bu yazılımın temel özellikleri aşağıdaki listeden incelendiği zaman Krisp’in ne işe yaradığı detaylı olarak keşfedilecektir:

  • Gürültülü ortamlarda video konferans görüşmesi ya da sesli arama ile iletişim kurmak zorlayıcı olabilir. Krisp ise kafe, ofis, eğlence mekanı, şirket ve inşaat alanı gibi ortamlarda arka plandaki gürültüyü gidermeye çalışır.
  • Normal şartlarda arka plan gürültüsünün çok olmadığı bir ortamda bile video konferans ya da sesli arama yoluyla iletişim kurulurken konuşmaya parazit girebilir. Bu yazılım arka plan gürültüsü olarak algılanan diğer istenmeyen sesler ile parazitleri giderebilir.

Krisp ücretsiz mi?

Krisp ücretsiz olarak yararlanılabilen bir yazılımdır. Bu yazılımın ücretsiz planında kullanıcılara günde 30 dakikalık konuşma süresi hakkı sunulur. Krisp aylık ücretsiz konuşma süresi ise 250 dakika olarak belirlenmiştir. Ücretsiz olarak yararlanılabilen Krisp yazılımının daha uzun süreli konuşmalarda ek özellikleriyle kullanılması için ise ücretli planlara göz atılmalıdır.

Krisp nasıl kapatılır?

Herhangi bir platformda video konferans ya da sesli aramaya eklenen Krisp yazılımının tek tıkla kapatılması mümkündür. Bu yazılım bilgisayara indirildikten sonra kurulumu tamamlanarak herhangi bir platformda kullanılabilir. Krisp aktifleştirilirken görüşmenin yapıldığı platformda gürültü azaltma butonu aktifleştirilir. Bu özelliğin devre dışı bırakılması için yine gürültü azaltma butonuyla Krisp yazılımının aktifliği kapatılmalıdır.

Discord Krisp mi standart mı?

Discord, sohbet kanalları aracılığıyla görüntülü, sesli ve pencere paylaşımlı görüşme yapmayı mümkün hâle getiren ve milyonlarca kullanıcısı olan platformlardandır. Bu platformun ayarlar penceresinde ses ve görüntü için özel bir başlık bulunur. Discord ses ve görüntü ayarlarında gürültü azaltma başlığı altında 3 ayrı seçenek mevcuttur. Bunlar Krisp, standart ve yok olarak sıralanır. Dolayısıyla Discord platformu Krisp yazılımının entegre edildiği uygulamalardan biridir. Ancak kullanıcılar Discord’un standart gürültü azaltma teknolojisini ya da yok seçeneğini tercih ederek de görüşmelerini tamamlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Discord arama gürültü
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