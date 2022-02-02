Kristanna Loken'dan Kapalıçarşı'da 5 milyon TL'lik alışveriş

Pırlanta tutkunu olan başarılı oyuncu Kristanna Loken, tamamı pırlantadan oluşan 5 Milyon TL değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı.

Türk lokumu ve çayı çok seven ünlülere mağaza sahibi Hakan Sertbakan, lokum ve çay ikram etti.

