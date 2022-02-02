Kristanna Loken'dan Kapalıçarşı'da 5 milyon TL'lik alışveriş

Hollywood’un ünlü oyuncuları dişi terminatör olarak tanınan Terminatör 3 filminde de rol alan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg bir etkinlik için geldikleri İstanbul’da soluğu Kapalıçarşı’da aldı.
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