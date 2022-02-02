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  4. Kristanna Loken'dan Kapalıçarşı'da 5 milyon TL'lik alışveriş

Kristanna Loken'dan Kapalıçarşı'da 5 milyon TL'lik alışveriş

02.02.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood’un ünlü oyuncuları dişi terminatör olarak tanınan Terminatör 3 filminde de rol alan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg bir etkinlik için geldikleri İstanbul’da soluğu Kapalıçarşı’da aldı.

Kristanna Loken'dan Kapalıçarşı'da 5 milyon TL'lik alışveriş

Pırlanta tutkunu olan başarılı oyuncu Kristanna Loken, tamamı pırlantadan oluşan 5 Milyon TL değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı.

Kristanna Loken-Hakan Sertbakan-Ron Smoorenburg

Türk lokumu ve çayı çok seven ünlülere mağaza sahibi Hakan Sertbakan, lokum ve çay ikram etti.

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