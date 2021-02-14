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Kristin Elise'nin çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

14.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Kristin Elise'nin çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amerika Teksas'ta yaşayan 28 yaşındaki amigo kız Kristin Elise, çıplak fotoğrafları internete sızınca çalıştığı kulüp olan Indianapolis Colts tarafından işten kovuldu.

Kristen, OnlyFans sitesindeki hayranlarının çıplak fotoğraflarını internet üzerinden başka sitelerde paylaştığını iddia etti.

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Kristen, takımının kendisini böyle bir gerekçe ile kovmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

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Kristen, OnlyFans sitesine üye olduğunu ve sitede çıplak fotoğraflarını sattığını, sonradan bazı hayranlarının pozlarını çaldığını fark ettiğini ama hayranların fotoğrafları başka platformlarda yayınlayacaklarını hiç düşünmediğini söyledi.

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Kristen, son olarak kovulmasının kendisinin suçu olduğunu ve bu davranışı ile kulübün belli kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadin zaten ciplak dolasiyor sizdirilsa ne olacak ki
kısa ödenekten faydalansın garibim işsiz kalmış
resmen taş yeme yanında yat

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