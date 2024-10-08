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Kristina Pimenova son pozlarıyla dikkat çekti... ''Yaşayan en güzel kız çocuğu'' seçilmişti!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.10.2024 16:15
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9 yaşındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Kristina Pimenova, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Kristina Pimenova son pozlarıyla dikkat çekti... ''Yaşayan en güzel kız çocuğu'' seçilmişti!

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Kristina Pimenova çocuk yaşından itibaren popüler bir isim. Kristina Pimenova'nın Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi mevcut.

Şimdilerde 18 yaşında olan Moskovalı model, 4 yaşından beri dünyaca ünlü markalarla birlikte çalışıyor.

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2014 yılında Women Daily Magazine tarafından ''Yaşayan en güzel kız çocuğu'' seçilen Kristina Pimenova, son haliyle ilgi odağı oldu.

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Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan Pimenova'ya, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Pimenova'nın modellik öyküsü, annesinin mankenlik yaptığı ajansa küçük kızı da getirmesi ile başlamış oldu. Dünyanın en ünlü çocuk modelleri arasına giren Kristina Pimenova ünlü markaların çocuk bölümü için mankenlik yaptı.

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kristina pimenova
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