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Kristinn Hrafnsson Wikileaks'in yeni yayın yönetmeni oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Kristinn Hrafnsson Wikileaks'in yeni yayın yönetmeni oldu

LONDRA (AA) - WikiLeaks'in eski Sözcüsü Kristinn Hrafnsson, sitenin genel yayın yönetmeni oldu.

Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Hrafnsson'ı sitenin genel yayın yönetmeni olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada Assange'ın Wikileaks'in "yayıncı"sı olarak kalacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve son olarak geçen ay vatandaşlık vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
genel yayın yönetmeni Julian Assange Wikileaks

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