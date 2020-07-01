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Kritik 'Astana Zirvesi' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin video konferans yöntemiyle bir araya geleceği Astana Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, toplantıda Suriye'deki son durumu değerlendiriyor.

Kritik 'Astana Zirvesi' başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani video konferans ile Astana formatındaki zirvenin 6'ncı toplantısını gerçekleştiriyor.

"Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı. Toplantıda Suriye'deki son durum değerlendiriliyor.

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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Zirvede konuşan Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir" dedi. Erdoğan ayrıca, "Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

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